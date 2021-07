Разоблачили крупнейшую в истории лабораторию метамфетамина

В Нидерландах полиция разоблачила лабораторию, которая производила до 100 килограммов синтетических наркотиков в сутки.

Это самое большое и наиболее профессионально производство наркотика Crystal Meth, до сих пор проявляли в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Выйти на преступников правоохранителям удалось благодаря информации из сообщений в зашифрованном чате.

Лабораторию разместили в двух соединенных между собой складских помещениях. Сколько времени она работала неизвестно.

Правоохранители задержали 62-летнего мужчину из Польши - жителя дома, расположенного рядом с помещением лаборатории, и не исключают дальнейших арестов.

Aan de Hoogbosweg in #Nederweert is de politie afgelopen nacht gestuit op een grote productielocatie van crystal meth. Uit onderzoek blijkt dat het qua hoeveelheden grondstoffen en eindproducten de grootste ooit is. Er is één aanhouding verricht. https://t.co/FxRxeftcpE pic.twitter.com/OsjZgmCEo8