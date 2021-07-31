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суббота, 31 июля 2021 19:36

Разоблачили крупнейшую в истории лабораторию метамфетамина

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Разоблачили крупнейшую в истории лабораторию метамфетамина
Полиция прекратила деятельность нарколаборатории. Фото: DW

В Нидерландах полиция разоблачила лабораторию, которая производила до 100 килограммов синтетических наркотиков в сутки.

Это самое большое и наиболее профессионально производство наркотика Crystal Meth, до сих пор проявляли в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Выйти на преступников правоохранителям удалось благодаря информации из сообщений в зашифрованном чате.

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Лабораторию разместили в двух соединенных между собой складских помещениях. Сколько времени она работала неизвестно.

Правоохранители задержали 62-летнего мужчину из Польши - жителя дома, расположенного рядом с помещением лаборатории, и не исключают дальнейших арестов.

В Киеве задержали 23-летнего наркоторговца. Мужчина под видом бытовой химии отправлял клиентам по почте запрещенные вещества.

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