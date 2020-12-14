Разгром завода iPhone: Apple направит персонал для расследования

Компания направляет на предприятие дополнительный персонал и аудиторов. Фото: pixabay

Расследовать возможные нарушения своего тайваньского подрядчика Wistron, начала компания Apple.

Wistron собирает iPhone, а накануне на одном из его заводов в Индии работники устроили погром из-за неполных выплат зарплат, сообщает Reuters.

Компания направляет на предприятие дополнительный персонал и аудиторов.

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"Наши команды находятся в тесном контакте с местными властями, и мы полностью поддерживаем их расследования", - сообщили в заявлении компании.

Гарантировать безопасные условия труда, относиться к работникам с достоинством и уважением требует от своих поставщиков компания Apple. Wistron заявила, что была "глубоко шокирована" насилием, в котором обвинила "неизвестных с непонятными намерениями".

Wistron - один из ведущих мировых поставщиков Apple. В Индии он производит телефоны iPhone 7 и устройства iPhone SE 2-го поколения. 13 декабря в индийском городе Нарасипура на фабрике вспыхнули массовые беспорядки. Около 2 тыс. работников завода разгромили его через неполные выплаты зарплат. Инженер рассказал, что ему обещали платить в месяц $285, но вместо этого он получал $163. Большинство рабочих заявили, что их зарплата была не выше $108. При этом были люди, которым платили еще меньше. В полиции сообщили, что после погрома арестовали 149 человек.

Перед заводом компании Winstrom Corp собрались около 1 тыс. человек. Конфликт перерос в беспорядки, в ходе которых рабочие подожгли по меньшей мере один автомобиль. Затем протестующих разогнали полицейские с дубинками.