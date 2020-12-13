Рабочие разгромили завод производителя iPhone

Конфликт перерос в беспорядки, в ходе которых рабочие подожгли по меньшей мере один автомобиль. Фото: Скриншот с видео

В одном из индийских штатов Карнатака рабочие разгромили офис завода, где производятся смартфоны американской компании Apple.

Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт Newsflare 13 декабря.

Перед заводом компании Winstrom Corp собрались около тысячи человек. Причиной их недовольства стала потеря части зарплаты. Они требовали выплатить задолженность.

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Конфликт перерос в беспорядки, в ходе которых рабочие подожгли по меньшей мере один автомобиль. Затем протестующих разогнали полицейские с дубинками.

Тайваньская компания Winstrom Corp является подрядчиком компании Apple. На ее заводе в штате Карнатака производятся бюджетные телефоны iPhone SE.

В Черкасской области подростки 12-15 лет разгромили Монастырищенский машиностроительный завод. Охранники поймали 6 человек, когда те ломали электрощитовые предприятия в закрытом цехе.