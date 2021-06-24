Разбился военный вертолет: есть погибшие

Поиски военного вертолета начались вчера поздно вечером после того, как он не вернулся на базу. Фото: pixabay.com

Недалеко от столицы Филиппин Манилы во время ночных тренировок разбился один из военных вертолетов.

В результате инцидента погибли шесть членов экипажа, сообщает Xinhua. Вертолет упал около 22:00 по местному времени в нескольких милях от авиабазы в городе Капас.

"На борту погибли три пилота и три авиатора. Вертолет разбился в районе Вороньей долины в провинции Тарлак", - заявил министр обороны страны Дельфин Лоренцана.

Поиски вертолета начались вчера вечером после того, как он не вернулся на базу. Информации о выживших пока нет. Семьи членов экипажа скоро известят о трагедии.

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Во время посадки на плавучую буровую платформу "Таврида" в 70 км от берега в Черном море разбился украинский вертолет Ми-8. В результате инцидента погибли 20 человек.