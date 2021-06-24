Разбился военный вертолет: есть погибшие

Недалеко от столицы Филиппин Манилы во время ночных тренировок разбился один из военных вертолетов.
В результате инцидента погибли шесть членов экипажа, сообщает Xinhua. Вертолет упал около 22:00 по местному времени в нескольких милях от авиабазы в городе Капас.
"На борту погибли три пилота и три авиатора. Вертолет разбился в районе Вороньей долины в провинции Тарлак", - заявил министр обороны страны Дельфин Лоренцана.
Поиски вертолета начались вчера вечером после того, как он не вернулся на базу. Информации о выживших пока нет. Семьи членов экипажа скоро известят о трагедии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массовая смерть на Филлипинах: храм взорвали двумя бомбами
Во время посадки на плавучую буровую платформу "Таврида" в 70 км от берега в Черном море разбился украинский вертолет Ми-8. В результате инцидента погибли 20 человек.
Комментарии