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воскресенье, 21 февраля 2021 20:20

Разбился военный самолет
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В Нигерии упал самолет
Фото: Reuters
В Нигерии упал самолет
В Нигерии упал самолет
В Нигерии упал самолет

Военный самолет ВВС Нигерии разбился при подлете к аэропорту столицы страны Абуджи.

У самолета сломался двигатель, сообщил нигерийский министр авиации Хади Сирыка, передает "Интерфакс-Украина".

"Военный самолет King Air 350 разбился недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта в Абудже после сообщения о неисправности двигателя", - написал министр в Twitter.

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Минобороны Нигерии сообщил, что во время аварии погибли 7 человек.

У пассажирского самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета отвалилась часть двигателя. Обломки самолета упали на жилые дома в городе Брумфилд, американский штат Колорадо.

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