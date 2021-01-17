Разбился вертолет с военными: есть погибшие

Вертолет разбился из-за неисправности двигателя. Фото: Reuters

На Филиппинах разбился военный вертолет американского производства Bell UH-1 Iroquois.

В результате погибли 7 человек - оба пилота и 5 военных. Об этом сообщает Синьхуа.

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"Военный вертолет участвовал в операции по пополнению запасов. Он потерпел крушение из-за неисправности двигателя", - говорится в сообщении.

В Киевской области в районе Борисполя вертолет потерпел крушение и упал на землю. В результате инцидента никто не пострадал.



