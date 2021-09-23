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четверг, 23 сентября 2021 22:20

Разбился вертолет ФСБ

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Разбился вертолет ФСБ
На Камчатке во время учебного полета разбился вертолет. Фото: "Вооружен"

На Камчатке в России разбился вертолет ФСБ Ка-27.

Он совершал учебный полет и жестко приземлился в районе горы Острая, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, на борту было три человека.

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Неизвестно, выжил ли кто-то. Сейчас спасатели ищут вертолет, но основные поиски начнутся утром.

17 августа во России у Москвы разбился опытный образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112B.

На борту находились три человека. 13 августа самолет прилетел из Воронежского авиазавода ДК "Ростех", что в Подмосковье. Он должен был участвовать в форуме "Армия-2021".

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