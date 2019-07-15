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понедельник, 15 июля 2019 12:28

Разбился спортивный самолет - погибли 9 человек

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Разбился спортивный самолет - погибли 9 человек
Розбився спортивний літак. Фото: "The Local".

Недалеко от шведского города Умео разбился спортивный самолет, на борту которого находились девять человек. Все погибли.

"Девять человек погибли в Швеции после того, как самолет, на котором они совершали прыжок с парашютом, упал на остров неподалеку северного города Умео", - говорится в сообщении "The Local".

Самолет модели GA8 Airvan вылетел из аэропорта Умео в воскресенье в 13:30. Сигнал тревоги от него поступил чуть меньше чем за час, после чего он упал.

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"Похоже, что-то произошло сразу после взлета", - отметила сотрудница местных служб спасения Конни Кварфордт.

На месте аварии работают специалисты.

Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар, в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.

На Сумщине вблизи села Яблочное Великописаревского района во время проведения работ по опрыскивания полей упал вертолет МИ-2.

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