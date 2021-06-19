Разбился самолет со спортсменами-парашютистами

Причиной катастрофы самолета стал отказ двигателя. Фото: Telegram/Baza

В Кемеровской области на аэродроме Танай упал самолет Le L-410.

На его борту находилось 19 спортсменов-парашютистов, передает ТАСС.

В результате аварии погибли девять человек. Четыре человека пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

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"На высоте 30-40 метров отказал правый двигател. Они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он добавил газа, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазувави левый двигатель сгорел.

Перед ними была деревня Журавлева и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись. Два члена экипажа и семь парашютистов погибли", - сообщил глава регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флота РФ Виктор Шемоханов.

Близ Варшавы разбился польский самолет "Ил-62", летевший из Нью-Йорка. Во время аварийной посадки погибли 77 пассажиров и 10 членов экипажа.