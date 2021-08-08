Разбился частный самолет, пилот погиб

В Латвии во время взлета разбился самолет. Фото: tvnet.lv

В Цесисском крае Латвии разбился частный самолет.

Погиб гражданин Литвы, сообщает Управление гражданской авиации и Госполиция.

Самолет разбился в Прикульской волости во время взлета. К месту катастрофы направляются специалисты Управления гражданской авиации Латвии.

В самолете находились двое граждан Литвы. Их с травмами доставили в больницу.

Местные СМИ сообщают, что один пассажир самостоятельно выбрался из самолета.

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Полиция начала уголовное производство. Следователи работают на месте аварии.

На Аляске разбился самолет. Катастрофа произошла на юго-востоке штата. В самолете были шесть человек. Они все погибли. Самолет принадлежал компании Southeast Aviation LLC.