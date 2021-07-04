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воскресенье, 04 июля 2021 00:54

Разбился частный самолет, есть погибшие

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Разбился частный самолет, есть погибшие
Фото: Pixabay

Шесть человек погибли в результате катастрофы частного самолета к югу от столицы Гаити Порт-о-Пренс. Об этом пишет AFP.

Самолет вылетел из аэропорта Порт-о-Пренс в пятницу и должен был прибыть в Жакмель, что на южном побережье Гаити, примерно за час, однако разбился в дороге. На борту было 6 человек, все погибли. Это подтвердил Гутенберг Дестин, координатор гражданской защиты внешнего департамента Гаити.

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Эксперты при содействии полиции, работников гражданской защиты и местных органов власти "прилагали все усилия, чтобы дойти до места катастрофы в труднодоступном месте". Причина аварии неизвестна.

В Ленинградской области РФ потерпел крушение вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии. После падения он загорелся, в результате погибли три человека.

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Дата
04
июля

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