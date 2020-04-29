Растет количество смертей: новые данные о масштабах инфицирования коронавирусом в мире

По состоянию на утро 29 апреля от коронавируса в мире умерли 217 168 человек. Выздоровели - 928 543.

Всего в мире 3 116 680 инфицированных. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Автор: gisanddata.maps.arcgis.com В США более 1 млн человек заболели коронавирусом

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Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 58 355 человек, в Италии - 27 359, Испании - 23 822, Франции - 23 694 и в Великобритании - 21 678. В Китае в целом - 4637.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 012 538), Испания (232 128), Италия (201 505), Франция (169 053), Великобритания (162 350), Германия (159 912), Турция (114 653) и Россия (93 558).

В Украине по последним данным 9410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 239 летальных, 992 пациенты выздоровели.