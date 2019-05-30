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четверг, 30 мая 2019 09:13

Расследование сговора Трампа с Кремлем завершилось

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Расследование сговора Трампа с Кремлем завершилось
Роберт Мюллер не стал выдвигать обвинения Трампу. Фото: Reuters

Американский cпецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что закрывает свой офис.

Ранее он расследовал вмешательства РФ в президентские выборы в США и возможный сговор президента Дональда Трампа с Кремлем, сообщает Washington Post.

29 мая он прокомментировал свое 2-летнее расследование. Заявил, что оно завершено. В таком случае его офис формально закрывается. Сам Мюллер подает в отставку из Министерства юстиции. Планирует вернуться к частной жизни.

В докладе спецпрокурора не было обвинения Трампа в правонарушениях. Но расследование установило факты препятствования правосудию президентом США. Выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.

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"Конституция требует иного процесса, чем тот, что действует в системе уголовного правосудия, чтобы официально обвинить президента в нарушениях ", - заявил Мюллер.

Решение должен принимать Конгресс через процедуру импичмента.

Доказательств для обвинения кампании Трампа в сговоре с Россией с целью изменения результатов выборов было собрано недостаточно.

"Дело закрыто! Спасибо", - написал в Twitter Трамп после заявления Мюллера.

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до рекордного для текущего года уровня. Он рухнул сразу после публикации расследования специального прокурора Роберта Мюллера по поводу заговора команды Трампа с Россией.

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