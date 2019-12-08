Рассказали о результатах встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Путин и Лукашенко в Сочи не подписали ни одного договора. Фото: ТСН

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Сочи 7 декабря не подписали никаких договоров.

Переговоры продолжались около пяти с половиной часов, и проходили в закрытом формате. Сначала лидеры стран вместе с премьер-министрами и членами правительств собрались вместе за столом переговоров. Затем общались в формате рабочего ужина, передает "Радыё Свабода".

Ни белорусские, ни российские СМИ не сообщали о подписании по итогам встречи каких-либо документов. Кроме того, Лукашенко после переговоров не стал общаться с прессой. Вместо него к журналистам вышел министр экономического развития России Максим Орешкин. По его словам, в ходе переговоров количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось.

"Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны. Теперь будем обрабатывать и дальше двигаться вперед", - сказал министр.

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Орешкин добавил, что "позиции России и Беларуси по нефти и газу на переговорах президентов были серьезно сближены".

Лукашенко и Путин продолжат переговоры 20 декабря в Санкт-Петербурге. В этот день там будет проходить неформальный саммит Евразийского экономического союза.

В Минске произошли столкновения между протестующими против присоединения Беларуси к России и переодетыми правоохранителями. Более тысячи человек собрались на акцию протеста против интеграции с Россией на Октябрьской площади.