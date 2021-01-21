Рассказали о первом звонке Байдена на посту президента

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет первый телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет первый телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Разговор политиков запланирован на пятницу, 22 января. Они обсудят двусторонние отношения, в частности решение Байдена официально отозвать разрешение, необходимое для строительства нефтепровода Keystone XL. Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь президента Джен Псаки.

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Кроме того, она отметила, что Байден прежде всего на новой должности будет звонить партнерам и союзникам Соединенных Штатов. Про разговор с президентом России Владимиром Путиным, то он пока не планируется.

Также Псаки пообещала вернуть ежедневные брифинги в Белом доме, которые были приостановлены во время каденции Дональда Трампа. Она добавила, что очень ценит роль "свободных и независимых СМИ в нашей демократии".

20 января в Вашингтоне, у Капитолия, Джозеф Байден принял присягу как 46-й президент США. сразу после присяги подписал первые три исполнительные распоряжения. Байден поставил свои подписи под прокламацией о вступлении в должность президента, официально утвердил номинации на министерские должности в своем кабинете, а также на должности заместителей министров.