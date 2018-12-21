Рассекречивание государственных архивов: митрополит Латвии оказался агентом КГБ

Национальный архив Латвии начал публиковать засекреченные документы КГБ Латвийской ССР. В открытый доступ попали документы информаторов.

Карточку митрополита Рижского и всея Латвии Александра обнародовал в Twitter блогер Рустем Адагамов.

Митрополит, он же Александр Иванович Кудряшов, был завербован 1982-го сотрудником КГБ Александром Ищенко, который присвоил агенту псевдоним "Читатель".

Также выложены данные агента КГБ "Анатолия" - сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктора теологии, протоиерея Миролюбова. Завербован 1981-го.

"1996-го Александр Кудряшов от имени Синода выдал организации Александра Ищенко доверенность №98, в которой уполномочил управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, находящихся по адресу: Рига, улица Пилс, 14, и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, в РПЦ отказались комментировать данные о службе митрополита Рижского в КГБ.

"Мы это не комментируем", — заявил радиостанции "Говорит Москва" зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе.

Предстоятель Латвийской православной церкви, митрополит Рижский и вся Латвии Александр (Кудряшов) — агент КГБ. Был завербован в 1982 году сразу после получения сана священника.



Уверен, нас ждет еще много открытий в связи с публикацией властями Латвии данных из архивов КГБ. pic.twitter.com/ZOYxvjxKNC — Рустем Адагамов (@adagamov) 21 декабря 2018 г.

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