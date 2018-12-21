Рассекречивание государственных архивов: митрополит Латвии оказался агентом КГБ

 
Ексклюзивы
1/5
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 216
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
Просмотров: 396
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3348
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 225
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1755
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3771
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4347
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1737
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2241
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1152
Фото
Все фото
6
9
21
5
16
Нашли древнейшую жертву политического убийства
Нашли древнейшую жертву политического убийства
&quot;Индусы окружили на улице&quot; - украинка рассказала о жизни в Индии
"Индусы окружили на улице" - украинка рассказала о жизни в Индии
Мертвые птицы и запряженные свиньи: показали странные рождественские открытки
Мертвые птицы и запряженные свиньи: показали странные рождественские открытки
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Государство, в которое не пускали женщин - давние фото священных мест
Государство, в которое не пускали женщин - давние фото священных мест
Видео
Все видео
Мир отмечает столетие "Щедрика": где звучала украинская щедривка
Мир отмечает столетие "Щедрика": где звучала украинская щедривка
Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей
Питон едва не задушил спасателя на глазах у детей
Российский корабль сел на мель у Британии
Российский корабль сел на мель у Британии
Появилась впечатляющая информация из личной жизни Путина
Появилась впечатляющая информация из личной жизни Путина
Появилось видео столкновения поездов
Появилось видео столкновения поездов
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1440
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2421
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1584
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3177
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 440
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 11:12

Рассекречивание государственных архивов: митрополит Латвии оказался агентом КГБ

  Комментировать

Национальный архив Латвии начал публиковать засекреченные документы КГБ Латвийской ССР. В открытый доступ попали документы информаторов.

Карточку митрополита Рижского и всея Латвии Александра обнародовал в Twitter блогер Рустем Адагамов.

Митрополит, он же Александр Иванович Кудряшов, был завербован 1982-го сотрудником КГБ Александром Ищенко, который присвоил агенту псевдоним "Читатель".

Также выложены данные агента КГБ "Анатолия" - сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктора теологии, протоиерея Миролюбова. Завербован 1981-го.

"1996-го Александр Кудряшов от имени Синода выдал организации Александра Ищенко доверенность №98, в которой уполномочил управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, находящихся по адресу: Рига, улица Пилс, 14, и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В архивах Германии нашли удостоверение на имя президента Путина

В свою очередь, в РПЦ отказались комментировать данные о службе митрополита Рижского в КГБ.

"Мы это не комментируем", — заявил радиостанции "Говорит Москва" зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе.

15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу Украинской православной церкви - Эпифания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассекречивание государственных архивов: митрополит Латвии оказался агентом КГБ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Террористы взорвали самолет в воздухе

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 78045
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 54053
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 34892
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 14067
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 13023
Мир
Нашли древнейшую жертву политического убийства
Нашли древнейшую жертву политического убийства
6
 Просмотров: 567
"Только об Украине и говорят": пленный моряк рассказал о пропаганде РФ
"Только об Украине и говорят": пленный моряк рассказал о пропаганде РФ Просмотров: 3069
Самолет упал на футбольное поле
Самолет упал на футбольное поле Просмотров: 387
Назвали лучшие страны для ведения бизнеса
Назвали лучшие страны для ведения бизнеса Просмотров: 612
"Бред российской пропаганды - это произведение самого главы Кремля" - главное о пресс-конференции Путина
"Бред российской пропаганды - это произведение самого главы Кремля" - главное о пресс-конференции Путина Просмотров: 666
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
17
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
6
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 666
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua