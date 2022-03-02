Расписки Сбербанка теперь стоят 1 цент

Стоимость расписок российского Сбербанка в Лондоне обвалилась до 1 цента.
Еще осенью они стоили больше $20, сообщает Forbes.
Российский госбанк ВТБ после санкций уведомил об исключении своих ценных бумаг с Лондонской биржи, где они торговались с 2007 года.
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Расписки Сбербанка включают в себя четыре обыкновенных акции и торгуются на Лондонской бирже с 2011 года. В России торги по его акциям не проводятся третий день подряд по решению Центрального банка.
Крупнейший российский банк Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. Дочерние компании финучреждения в Австрии, Хорватии, Германии и Венгрии сталкиваются с большими оттоками денежных средств и угрозами.
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