Расписки Сбербанка теперь стоят 1 цент

 
Ексклюзивы
1/5
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 2025
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2439
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7060
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1296
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 13212
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 13177
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3393
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17703
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105610
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7524
Фото
Все фото
4
4
10
5
1
Держали плакаты &quot;Нет войне&quot;: в Москве малолетних детей запихнули в автозак
Держали плакаты "Нет войне": в Москве малолетних детей запихнули в автозак
&quot;Твой отец - убийца, как Гитлер&quot; - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
"Твой отец - убийца, как Гитлер" - что пишут внебрачной дочери Путина в Instagram
Путин хочет истреблять украинские города, как Грозный, будет более жестокий – что пишет о нас мировая пресса
Путин хочет истреблять украинские города, как Грозный, будет более жестокий – что пишет о нас мировая пресса
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
Зеленский подписал заявку о членстве Украины в Евросоюзе
Немецкий ресторан не желает обслуживать россиян
Немецкий ресторан не желает обслуживать россиян
Видео
Все видео
Морги белорусского города завалены трупами кадыровцев - СМИ
Морги белорусского города завалены трупами кадыровцев - СМИ
Зеленский встретился с иностранными журналистами
Зеленский встретился с иностранными журналистами
"Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ
"Нам сказали, что Зеленский подписал указ о капитуляции" – российский оккупант сдался ВСУ
Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
Метрополитен-опера выгнал российского дирижера и певицу
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
"Даже дворовых кошек таким не кормят": показали просроченные сухпайки врага
Интервью
1/5
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 6138
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16713
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10431
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6444
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 1026
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2022
Просмотров: 522
Іван Михайлович
Чомусь він з'явився мені на горищі. На горищі дідової сільської хати, в сутінках, що пахли пилом і сухими качанами. Ні, я й раніше чув це ім'я, й ...
среда, 02 марта 2022 12:54

Спецтема: Напад Росії на Україну

Расписки Сбербанка теперь стоят 1 цент

  Комментировать
Расписки Сбербанка теперь стоят 1 цент
Еще осенью они стоили больше $20. Фото: Getty images

Стоимость расписок российского Сбербанка в Лондоне обвалилась до 1 цента.

Еще осенью они стоили больше $20, сообщает Forbes.

Российский госбанк ВТБ после санкций уведомил об исключении своих ценных бумаг с Лондонской биржи, где они торговались с 2007 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Система Mastercard заблокировала доступ ряду банков РФ

Расписки Сбербанка включают в себя четыре обыкновенных акции и торгуются на Лондонской бирже с 2011 года. В России торги по его акциям не проводятся третий день подряд по решению Центрального банка.

Крупнейший российский банк Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. Дочерние компании финучреждения в Австрии, Хорватии, Германии и Венгрии сталкиваются с большими оттоками денежных средств и угрозами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Расписки Сбербанка теперь стоят 1 цент». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 69520
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 52988
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 39883
Подсчитали потери врага
Подсчитали потери врага Просмотров: 36097
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники
 Просмотров: 31805
Мир
Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ
Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ 3 Просмотров: 2439
Российский олигарх Абрамович распродает свое имущество в Лондоне
Российский олигарх Абрамович распродает свое имущество в Лондоне Просмотров: 1377
В США заговорили о психических расстройствах у Путина
В США заговорили о психических расстройствах у Путина Просмотров: 9634
Священники УПЦ МП призвали Онуфрия выйти из РПЦ
Священники УПЦ МП призвали Онуфрия выйти из РПЦ 1 Просмотров: 1107
Российский Сбербанк вынужден уйти с рынка Европы
Российский Сбербанк вынужден уйти с рынка Европы Просмотров: 450
Больше всего комментируют
5
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
3
Россия хочет объявить Януковича "президентом". Он уже в Минске – СМИ
2
Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах
2
"Русский корабель, иди нах*й": Великобритания закрыла порты для россиян
Голосов: 3959
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть