Расписки Сбербанка теперь стоят 1 цент

Еще осенью они стоили больше $20. Фото: Getty images

Стоимость расписок российского Сбербанка в Лондоне обвалилась до 1 цента.

Еще осенью они стоили больше $20, сообщает Forbes.

Российский госбанк ВТБ после санкций уведомил об исключении своих ценных бумаг с Лондонской биржи, где они торговались с 2007 года.

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Расписки Сбербанка включают в себя четыре обыкновенных акции и торгуются на Лондонской бирже с 2011 года. В России торги по его акциям не проводятся третий день подряд по решению Центрального банка.

Крупнейший российский банк Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. Дочерние компании финучреждения в Австрии, Хорватии, Германии и Венгрии сталкиваются с большими оттоками денежных средств и угрозами.