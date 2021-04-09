Раскопали древний город, который по ценности равна гробнице Тутанхамона

Найденное древний город / Reuters

В Египте откопали город, которому около 3000 лет, и который считают одной из важнейших археологических находок со времен открытия гробницы фараона Тутанхамона.

Египтолог Захи Хавасс объявил об открытии "затерянного золотого города" недалеко от Луксора. Об этом пишет ВВС.

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Он говорит, что находка - самый большой древний город, известный как Атон, из когда-либо найденных в Египте. Его впервые обнаружили в сентябре 2020-го.

Город относится ко времени правления Аменхотепа III, одного из самых могущественных фараонов Египта, правивший в 1391 - 1353 годах до н. э. Город использовали также и фараоны Ай и Тутанхамон, чью почти невредимую гробницу обнаружил в Долине царей британский археолог Говард Картер в 1922 году.

"Этот затерянный город - второе по значимости археологическое открытие после гробницы Тутанхамона. Город даст нам редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян во времена, когда империя была самой богатой", - говорит профессор египтологии Университета Джона Хопкинса Бетси Брайан.

Во время раскопок обнаружено большое количество ценных археологических находок - украшения, цветная керамика, амулеты из жуков-скарабеев и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III. Город находится на западном берегу Луксора, недалеко от Долины царей, в 500 км к югу от Каира.

"В течение нескольких недель, на удивление команды, во всех направлениях мы выкапывали здания из глиняных кирпичей. Обнаружили крупный город, сохранившийся в хорошем состоянии, с почти целыми стенами и комнатами, заполненными предметами повседневного обихода. Теперь, через 7 месяцев после начала раскопок, обнаружены несколько территорий, в частности, пекарня, жилой район и административный центр. Многие иностранные миссии искали его, но так и не нашли", - сказал доктор Хавасс.

Он говорит, что на этом месте ведут дальнейшие археологические работы, и его команда ожидает обнаружить нетронутые гробницы, наполненные сокровищами. Египет стремится продвигать древнее наследие, чтобы возродить туристический сектор, который ослаб после многих лет политической нестабильности и коронакризы.