Расист застрелил борца за права чернокожих

Место, где застрелили Мартина Лютера Кинга / Getty Images

4 апреля 1968-го был смертельно ранен, стоя на балконе у своей комнаты на втором этаже мотеля "Лотарингия" в Мемфисе, пастор Мартин Лютер Кинг - лидер движения за права чернокожих в США. Пуля попала ему в челюсть и разорвала спинной мозг. Кингу было 39 лет.

За несколько месяцев до убийства Кинга все больше беспокоила проблема экономического неравенства в США. Он организовал кампанию для бедных, чтобы сосредоточить внимание на этой проблеме, а в марте 1968-го отправился в Мемфис на поддержку афроамериканских санитарных работников. 28 марта марш протеста рабочих под руководством Кинга закончился насилием и смертью чернокожего подростка. Кинг оставил город, но пообещал вернуться в начале апреля, чтобы возглавить еще одну демонстрацию.

3 апреля, вернувшись в Мемфис, он произнес свою последнюю проповедь. Через день Кинг был застрелен снайпером. Когда стало известно об убийстве, в городах по США вспыхнули беспорядки, и войска Национальной гвардии были задействованы в Мемфисе и Вашингтоне. 9 апреля Кинга похоронили в родном городе Атланта.

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В вечер убийства Кинга нашли охотничье ружье Remington на тротуаре рядом с ночлежкой у мотеля Lorraine. В течение следующих недель винтовка, отчеты очевидцев и отпечатки пальцев на оружии указывали на подозреваемого - ранее судимого Джеймса Эрла Рея. Преступник сбежал из тюрьмы в апреле 1967-го, отбывая наказание за ограбление. В мае 1968-го началось массовое охоты на Рэя. В конце концов ФБР установило, что он получил канадский паспорт под вымышленным именем, в то время было относительно легко.

8 июня следователи Скотланд-Ярда арестовали Рэя в лондонском аэропорту. Он пытался вылететь в Бельгию, чтобы оттуда попасть в африканскую Родезию, настоящее Зимбабве. Страной тогда руководил репрессивная власть белого меньшинства. Экстрадирован в США, Рэй предстал перед судом Мемфиса в марте 1969-го и признал себя виновным в убийстве Кинга. Его приговорили к 99 годам тюрьмы.

Мотивом убийства Кинга был расизм. По словам семьи и друзей Рея, он был откровенным расистом, сообщил им о своем намерении убить Кинга. Убийца умер в тюрьме в 1998 году.