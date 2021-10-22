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пятница, 22 октября 2021 17:50

Раненого Болдуином режиссера выписали из больницы

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Раненого Болдуином режиссера выписали из больницы
Раненого актером Алеком Болдуин режиссера Джоэла Соуза выписали из больницы. Фото: ivi.ru

Режиссера Джоэла Соуза, которого ранил на съемках фильма "Ржавчина" Алек Болдуин, выписали из больницы.

Об этом сообщила актриса Фрэнсис Фишер в Twitter.

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"Нашего режиссера Джоэла Соуза выписали из больницы", - говорится в сообщении.

Она также опровергла информацию, опубликованную Западными СМИ, что у Джоэла было тяжелое ранение и он находился в реанимации.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико.

Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".

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22
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