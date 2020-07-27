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понедельник, 27 июля 2020 23:48

Работники Google еще год работать дистанционно

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Работники Google еще год работать дистанционно
Сотрудники американской компании Google Inc не будут ходить в офисы ближайшие 12 месяцев. Фото: Reuters

Работники американской компании Google Inc. продолжат работать дистанционно до июля 2021 года.

Соответствующее решение приняло руководство компании. Оно будет касаться практически всех из 200 тыс. Постоянных сотрудников. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.

"Я надеюсь, что это даст вам гибкость, необходимую для достижения равновесия между работой и заботой о себе и близких в ближайшие 12 месяцев", - отметил главный исполнительный директор холдинга Alphabet Сундара Пичай.

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В настоящее время компания частично возобновила работу офисов в Австралии, Греции и Таиланде - странах, которые эпидемия коронавируса задела меньше.

В мире от начала пандемии зарегистрировано 16,2 млн случаев заражения коронавирусом, а число смертей превысило 648 тыс. Только в США было зарегистрировано более 4,2 млн случаев инфицирования и 146 935 смертей.

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