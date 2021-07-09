Работника детсада подозревают в изнасиловании 22 детей

Мужчину подозревают в изнасиловании 22 детей. Фото: zakon.ru

В Колумбии задержали педофила Исмаэля Дарио Лопера, которого подозревают в изнасиловании 22 детей. Подозреваемый работал в детском саду.

Об этом сообщило издание Infobae.

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Задержанный мужчина работал помощником на кухне в детском саду. Ему предъявили обвинение в растлении детей в возрасте до четырех лет.

"Вся сила наших законов направлена ​​против тех, кто посягает на несовершеннолетних", - прокомментировал инцидент президент Колумбии Иван Дуке.

По словам главы страны, если задержанного признают виновным, то его строго накажут.

В США суд вынес решение против 38-летней Кристины Грир в виде 102 лет тюрьмы за секс с друзьями ее тогда 11-летней дочери во время ночевок у них дома. Грир 2017 года приглашала ночевать детей, кормила их марихуаной и соблазняла к сексу. Она занималась сексом с двумя мальчиками, которым было тогда 12 и 13 лет.