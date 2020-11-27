Работник морга позировал у открытого гроба Марадоны. Фото попало в сеть

В Аргентине сотрудник морга позировал у открытого гроба футболиста Диего Марадоны. Тогда как хоронят легенду - в закрытой. Фото: tn.com.ar.

В Аргентине сотрудник морга позировал у открытого гроба футболиста Диего Марадоны. Фото попало в сеть.

На снимке мужчина, глядя в камеру, позирует на фоне открытого гроба Диего Марадоны с поднятым большим пальцем левой руки и прислонённой ко лбу покойного правой рукой. Об этом сообщает портал tn.com.ar.

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Пользователи сети раскритиковали поступок работника морга. А владелец похоронного бюро Pinier уже принес извинения семье Марадоны, заявив, что сотрудник уволен.

Стоит отметить, что легендарного футболиста хоронят в закрытом гробу.

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет. В начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы. Церемония прощания с Марадоной проходит в президентском дворце в Буэнос-Айресе. Она началась 26 ноября.