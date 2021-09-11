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суббота, 11 сентября 2021 20:46

"Работаем за троих, а получаем копейки": сотни медиков вышли на акцию протеста

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&quot;Работаем за троих, а получаем копейки&quot;: сотни медиков вышли на акцию протеста
Медработники требуют повышения заработной платы. Фото: rmf24.pl

В центре Варшавы, сотни польских медиков вышли на акцию протеста.

Медицинские работники требуют от польских властей повышения заработной платы и больше времени на отдых. Об этом сообщает RMF24.

Чтобы принять участие в акции протеста, в столицу Польши съехались медики со всей страны. В центре Варшавы собралось более тысячи протестующих.

Участники акции держали плакаты с надписями: "Хватит работать по 400 часов! Отдых медиков - безопасность пациентов", "Работаем за троих, а получаем копейки", "Одна медсестра на 30 пациентов. Кому помогать в первую очередь?", "Мало живем, потому что тяжело работаем".

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Медики требуют внести поправки в закон о методе определения минимальной зарплаты, повысить одноразовые выплаты, нанять дополнительный персонал.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подсчитал, что выполнение требований протестующих будет стоить 100 млрд злотых ежегодно.

15 августа во Франции прошла пятая акция протеста против санитарных пропусков. На улицы французских городов вышли около 215 тысяч человек.

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