Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"

"Талибан" захватил власть в Афганистане. Местные жители напуганы и пытаются бежать из страны. Фото: aljazeera

15 августа, в воскресенье, боевики исламского движения "Талибан" захватили власть в Афганистане и взяли под контроль пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорты. Напуганные мирные жители штурмуют здание аэропорта, чтобы сбежать из Афганистана.

Об этом сообщило издание Associated Press.

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Сотни людей ворвались в терминал. У граждан паника, в аэропорту начался хаос. Много женщин и детей.

На одном из видео, появившихся в сети, слышны выстрелы. Люди в панике массово ринулись к трапам самолетов. Они толкаются, лезут друг на друга, падают с трапа и лезут вверх снова.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

На другом видео видно, как двоих человек сбросили с самолета во время полета. Они упали на частные дома. По предварительной информации, люди цеплялись за шасси и падали во время взлета воздушного судна.

Пятерых убили в аэропорту Кабула, когда сотни людей пытались силой проникнуть в самолеты, вылетающие из столичного аэропорта.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021 Chaotic scenes continue this morning (August 16) at Kabul International Airport. Hundreds of people are trying to flee Afghanistan. pic.twitter.com/hhYMNUVqho — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана, Кабул. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана. Исламское движение "Талибан" объявило о завершении войны в стране. Талибан не хочет жить в изоляции, заявили представители боевиков. Сейчас Афганистан якобы готов к открытым и мирным народным отношениям.