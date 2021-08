Пятеро умерли, двое выпали из самолета на лету: сотни людей пытаются бежать из Кабула после захвата "Талибаном"

15 августа, в воскресенье, боевики исламского движения "Талибан" захватили власть в Афганистане и взяли под контроль пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорты. Напуганные мирные жители штурмуют здание аэропорта, чтобы сбежать из Афганистана.

Об этом сообщило издание Associated Press.

Сотни людей ворвались в терминал. У граждан паника, в аэропорту начался хаос. Много женщин и детей.

На одном из видео, появившихся в сети, слышны выстрелы. Люди в панике массово ринулись к трапам самолетов. Они толкаются, лезут друг на друга, падают с трапа и лезут вверх снова.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj