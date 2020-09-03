Пятеро детей нашли мертвыми в квартире: мать под подозрением

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 324
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 774
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 648
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2331
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 558
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 639
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1476
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3609
Фото
Все фото
9
5
10
6
9
334 человека погибли в школе в Беслане
334 человека погибли в школе в Беслане
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Школьники на каникулах нашли клад старинных золотых монет
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году
Ураган убил 18 человек
Ураган убил 18 человек
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
В Беларуси во время акций протеста силовики задержали студентов
Видео
Все видео
В США полиция задушила голого афроамериканца
В США полиция задушила голого афроамериканца
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Воздушный змей поднял 3-летнюю девочку на 30 м
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2421
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5913
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 90
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
четверг, 03 сентября 2020 23:14

Пятеро детей нашли мертвыми в квартире: мать под подозрением

  Комментировать
Пятеро детей нашли мертвыми в квартире: мать под подозрением
Дети были найдены в частном многоквартирном доме. Фото: Reuters

В Германии мать подозревается в убийстве пятерых детей.

Так, бабушка детей обратилась в полицию и сообщила о том, что ее дочь убила пятерых из ее детей. Об этом сообщает полиция, передает AFP.

Выехав по вызову, правоохранители нашли мертвых детей в частном многоквартирном доме в городе Золинген в земле Северный Рейн-Вестфалия.

"Незадолго до 14:00 нам сообщили, что пятеро детей умерли, и это, к сожалению, было подтверждено. Это были три девочки в возрасте одного, двух и трех лет и два мальчика в возрасте шести и восьми лет. На данный момент мы считаем, что ответственность за это несет 27-летняя мать ", - заявил представитель полиции Стефан Вейанд.

По его словам, мать детей бросилась под поезд в Дюссельдорфе, примерно в 35 километрах. Она получила серьезные травмы.

"Шестая ребенок, 11-летний мальчик, выжил и остался невредимым, за ним ухаживает семья. Считается, что мать приехала в Дюссельдорф на общественном транспорте с сыном, хотя неясно, был ли он свидетелем ее попытки самоубийства", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В заваленной мусором квартире обнаружили труп

Отмечается, что после неудачной попытки самоубийства женщину доставили в местную больницу для лечения.

По словам полиции, расследование продолжается.

В Изюме на Харьковщине убили женщину. Тело с порезанной грудью обнаружили в лесном массиве недалеко от ул. Шмидта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пятеро детей нашли мертвыми в квартире: мать под подозрением». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Блохин вывел Украину на Кубок мира

334 человека погибли в школе в Беслане

Националисты основали центр на юге Украины

Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов

Главный американский город возник благодаря англичанину

Сборная Украины сыграла главный матч в своей истории

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 2 Просмотров: 41132
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 17109
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 17083
Президент футбольного клуба показала зону бикини
Президент футбольного клуба показала зону бикини
5
 Просмотров: 10530
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 9315
Мир
В США полиция задушила голого афроамериканца
В США полиция задушила голого афроамериканца
 Просмотров: 1017
Ученые назвали, дети какой страны имеют лучшие перспективы
Ученые назвали, дети какой страны имеют лучшие перспективы Просмотров: 459
Беременную арестовали дома за призывы нарушить карантин
Беременную арестовали дома за призывы нарушить карантин Просмотров: 279
Продлили срок ареста доверенного лица Тихановской
Продлили срок ареста доверенного лица Тихановской Просмотров: 63
"Никакого отравления Навального не было" - Лукашенко заявил, что Меркель солгала
"Никакого отравления Навального не было" - Лукашенко заявил, что Меркель солгала 1 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
2
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Голосов: 4444
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua