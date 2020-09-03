Пятеро детей нашли мертвыми в квартире: мать под подозрением

Дети были найдены в частном многоквартирном доме. Фото: Reuters

В Германии мать подозревается в убийстве пятерых детей.

Так, бабушка детей обратилась в полицию и сообщила о том, что ее дочь убила пятерых из ее детей. Об этом сообщает полиция, передает AFP.

Выехав по вызову, правоохранители нашли мертвых детей в частном многоквартирном доме в городе Золинген в земле Северный Рейн-Вестфалия.

"Незадолго до 14:00 нам сообщили, что пятеро детей умерли, и это, к сожалению, было подтверждено. Это были три девочки в возрасте одного, двух и трех лет и два мальчика в возрасте шести и восьми лет. На данный момент мы считаем, что ответственность за это несет 27-летняя мать ", - заявил представитель полиции Стефан Вейанд.

По его словам, мать детей бросилась под поезд в Дюссельдорфе, примерно в 35 километрах. Она получила серьезные травмы.

"Шестая ребенок, 11-летний мальчик, выжил и остался невредимым, за ним ухаживает семья. Считается, что мать приехала в Дюссельдорф на общественном транспорте с сыном, хотя неясно, был ли он свидетелем ее попытки самоубийства", - рассказали в полиции.

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Отмечается, что после неудачной попытки самоубийства женщину доставили в местную больницу для лечения.

По словам полиции, расследование продолжается.

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