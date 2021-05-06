Пять водяных смерчей возникли одновременно: фото и видео

В Австралии у побережья Нового Южного Уэльса одновременно заметили сразу пять водяных смерчей.

Редкое явление образовалось у пляжа Олд Бар в Харрингтоне, пишет The Watchers. Шторм, после которого они появились, также вызвал сильный град.

Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще всего встречается в тропических широтах.

Фото: Instagram: kirrajane00

В отличие от обычного смерча, водяной вихрь существует максимум полчаса и имеет диаметр не более 200 м.

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На побережье Мексиканского залива, США, прошла сильная гроза и пять торнадо. По меньшей мере два человека погибли, а еще семь получили ранения в результате стихийного бедствия.