Пять водяных смерчей возникли одновременно: фото и видео

В Австралии у побережья Нового Южного Уэльса одновременно заметили сразу пять водяных смерчей.
Редкое явление образовалось у пляжа Олд Бар в Харрингтоне, пишет The Watchers. Шторм, после которого они появились, также вызвал сильный град.
Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще всего встречается в тропических широтах.
В отличие от обычного смерча, водяной вихрь существует максимум полчаса и имеет диаметр не более 200 м.
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На побережье Мексиканского залива, США, прошла сильная гроза и пять торнадо. По меньшей мере два человека погибли, а еще семь получили ранения в результате стихийного бедствия.
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