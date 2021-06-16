Пять часов без перерыва на обед: озвучили план встречи Байдена и Путина

Байден и Путин встретятся в Женеве. Фото: Reuters

16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча американского лидера Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

Планируется обсудить безопасность в киберпространстве, стратегическую стабильность в сфере вооружений и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, говорится в стенограмме брифинга для прессы одного из старших должностных лиц администрации Белого дома.

Байден и Путин встретятся на вилле XVIII века Villa La Grange с видом на Женевское озеро. Это первая встреча мировых лидеров в статусе главы государства.

Планируется, что политики будут разговаривать 4-5 годин.

Во время переговоров не запланирован перерыв на обед.

Одной из важной тем встречи станет безопасность киберпространства. Байден и Путин обсудят широкий круг вопросов по этой теме. "Президент даст ясно понять, что если мы увидим значительные проявления активности в киберпространстве, как это было с SolarWinds, то он ответит так же, как мы ответили с SolarWinds", - добавил чиновник.

В ходе переговоров лидеры могут принять решение вернуть своих послов в США и Россию.

Байден и Путин обсудят безопасность в сфере вооружений и контроль над ними. "До 2026 года истекает срок действия нового СНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях). И большая часть вопроса, на который два президента пытаются ответить в ходе этих переговоров, заключается в том, что будет после нового СНВ", - добавил представитель администрации.

Байден в ходе переговоров коснется инцидента с принудительной посадкой белорусскими властями самолета Ryanair в Минске.

Среди результатов также планируется дать четкое определение областей жизненно важных национальных интересов США, в которых действия России, идущие вразрез с этими интересами, будут встречены ответом.

Кроме Байдена на Путина, во время разговора в комнате будут госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и переводчики.

Безопасность и охрану первых лиц США и России обеспечивают 3 -3,5 тыс. правоохранителей.

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Представитель Белого дома отметил, что от встречи Байдена с Путиным не ожидается большой набор результатов.