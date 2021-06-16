Пять часов без перерыва на обед: озвучили план встречи Байдена и Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Смогут ли Коломойский и Ахметов "легализоваться" через налоговую амнистию
Смогут ли Коломойский и Ахметов "легализоваться" через налоговую амнистию
Просмотров: 207
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2 Просмотров: 351
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 603
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 558
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 801
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 972
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 378
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1386
Фото
Все фото
3
3
4
3
4
Правительство приняло закон о запрете &quot;гей-пропаганды&quot;
Правительство приняло закон о запрете "гей-пропаганды"
Назвали причину взрыва на российской АЗС: пострадали десятки людей
Назвали причину взрыва на российской АЗС: пострадали десятки людей
Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Байден нарушил королевский протокол на саммите G7
Видео
Все видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
Ванилин начнут делать из пластиковых отходов
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Русские крестьяне просят Меркель построить им дорогу
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Мужчина встретил сына, которого украли почти 60 лет назад
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 180
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 783
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 540
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 477
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2754
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 108
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
среда, 16 июня 2021 00:32

Пять часов без перерыва на обед: озвучили план встречи Байдена и Путина

  Комментировать
Пять часов без перерыва на обед: озвучили план встречи Байдена и Путина
Байден и Путин встретятся в Женеве. Фото: Reuters

16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча американского лидера Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.

Планируется обсудить безопасность в киберпространстве, стратегическую стабильность в сфере вооружений и принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, говорится в стенограмме брифинга для прессы одного из старших должностных лиц администрации Белого дома.

Байден и Путин встретятся на вилле XVIII века Villa La Grange с видом на Женевское озеро. Это первая встреча мировых лидеров в статусе главы государства.

Планируется, что политики будут разговаривать 4-5 годин.

Во время переговоров не запланирован перерыв на обед.

Одной из важной тем встречи станет безопасность киберпространства. Байден и Путин обсудят широкий круг вопросов по этой теме. "Президент даст ясно понять, что если мы увидим значительные проявления активности в киберпространстве, как это было с SolarWinds, то он ответит так же, как мы ответили с SolarWinds", - добавил чиновник.

В ходе переговоров лидеры могут принять решение вернуть своих послов в США и Россию.

Байден и Путин обсудят безопасность в сфере вооружений и контроль над ними. "До 2026 года истекает срок действия нового СНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях). И большая часть вопроса, на который два президента пытаются ответить в ходе этих переговоров, заключается в том, что будет после нового СНВ", - добавил представитель администрации.

Байден в ходе переговоров коснется инцидента с принудительной посадкой белорусскими властями самолета Ryanair в Минске.

Среди результатов также планируется дать четкое определение областей жизненно важных национальных интересов США, в которых действия России, идущие вразрез с этими интересами, будут встречены ответом.

Кроме Байдена на Путина, во время разговора в комнате будут госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и переводчики.

Безопасность и охрану первых лиц США и России обеспечивают 3 -3,5 тыс. правоохранителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле озвучили темы переговоров Байдена и Путина

Представитель Белого дома отметил, что от встречи Байдена с Путиным не ожидается большой набор результатов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пять часов без перерыва на обед: озвучили план встречи Байдена и Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 8433
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4095
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3789
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 3483
Циничное убийство утят на дороге связывают с Подкопаевой. Что говорит гимнастка
Циничное убийство утят на дороге связывают с Подкопаевой. Что говорит гимнастка Просмотров: 2610
Мир
В США не ожидают существенных результатов от встречи Байдена с Путиным
В США не ожидают существенных результатов от встречи Байдена с Путиным Просмотров: 108
Власти Швейцарии обсудят Украину с Путиным
Власти Швейцарии обсудят Украину с Путиным Просмотров: 171
Байден назвал условие для членства Украины в НАТО - что о нас пишет мировая пресса
Байден назвал условие для членства Украины в НАТО - что о нас пишет мировая пресса
 Просмотров: 477
Польша вновь пострадала от кибератаки российских хакеров
Польша вновь пострадала от кибератаки российских хакеров Просмотров: 126
США отрабатывали удары по российским С-400
США отрабатывали удары по российским С-400 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
2
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Голосов: 310
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть