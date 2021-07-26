Пьяный водитель сбил женщину с 8-месячным ребенком: копы голыми руками подняли машину, чтобы их спасти

Полицейские спасли женщину и ребенка, которых сбил пьяный водитель. Фото: скрнишот с видео

В штате Нью-Йорк, США, двое полицейских спасли женщину и ребенка, которых сбила машина.

Видео инцидента опубликовали на YouTube.

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Очевидцы сняли, как автомобиль затрагивает другую машину, которая припаркована у тротуара. Это же авто сбивает женщину с ребенком на руках. После этого транспорт врезается в витрину.

Неподалеку аварии находились полицейские. Они голыми руками подняли автомобиль, под которым лежала женщина с 8-месячной дочкой. Также помогали неравнодушные люди.

Женщине диагностировали сложные переломы ног, а младенцу - перелом черепа. Полиция арестовала водителя, который спровоцировал ДТП, за вождение в нетрезвом состоянии.

В Киеве на Столичном шоссе Fiat Doblo насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу в запрещенном месте. В 100 м от места трагедии расположен пешеходный переход.