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вторник, 18 июня 2019 19:53

Пьяный мужчина угнал советский танк Т-55 и катался по улицам города

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Пьяный мужчина угнал советский танк Т-55 и катался по улицам города
В Польше пьяный мужчина угнал советский танк Т-55. Фото: Twitter

В польском городе Паенчно пьяный 49-летний мужчина угнал советский танк Т-55.

Танк, которому не менее 60 лет, принадлежит Вооруженным силам Польши. Похититель был водителем, который снимал и ставил Т-55 на прицеп. Но тягач сломался, и пока его ремонтировали, мужчина решил покататься на танке по улицам города. Об этом сообщает Newsweek.

После того как свидетели вызвали полицию, мужчина припарковал 40-тонную машину на главной улице города. Вместе с водителем был еще один мужчина, который, вероятно, просто катался. Пока не известно, нанес ли похититель танка какой-то серьезный ущерб улице Адама Мицкевича.

Мужчину арестовали и допросили. Сейчас нарушителю грозит до 8 лет заключения за "прямую угрозу катастрофы на земле, на воде или в воздухе". Если ущерб не будет обнаружено, его все равно могут бросить за решетку на два года за вождение в нетрезвом состоянии.

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Как отмечается, похищенный Т-55 простоял на улице до пяти утра. А потом бывший военный, который умел управлять танком, заехал ним на тягач. Так машину доставили в специальное место под охраной.

Опубликовали видео, на котором российские военные утопили танк. Они пытаются разместить его на понтоне.

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Дата
18
июня

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