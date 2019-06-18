Пьяный мужчина угнал советский танк Т-55 и катался по улицам города

В Польше пьяный мужчина угнал советский танк Т-55. Фото: Twitter

В польском городе Паенчно пьяный 49-летний мужчина угнал советский танк Т-55.

Танк, которому не менее 60 лет, принадлежит Вооруженным силам Польши. Похититель был водителем, который снимал и ставил Т-55 на прицеп. Но тягач сломался, и пока его ремонтировали, мужчина решил покататься на танке по улицам города. Об этом сообщает Newsweek.

После того как свидетели вызвали полицию, мужчина припарковал 40-тонную машину на главной улице города. Вместе с водителем был еще один мужчина, который, вероятно, просто катался. Пока не известно, нанес ли похититель танка какой-то серьезный ущерб улице Адама Мицкевича.

Мужчину арестовали и допросили. Сейчас нарушителю грозит до 8 лет заключения за "прямую угрозу катастрофы на земле, на воде или в воздухе". Если ущерб не будет обнаружено, его все равно могут бросить за решетку на два года за вождение в нетрезвом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"

Как отмечается, похищенный Т-55 простоял на улице до пяти утра. А потом бывший военный, который умел управлять танком, заехал ним на тягач. Так машину доставили в специальное место под охраной.

Опубликовали видео, на котором российские военные утопили танк. Они пытаются разместить его на понтоне.