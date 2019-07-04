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пятница, 05 июля 2019 02:24

Пьяные и безудержные: показали бешеные холостяцкие вечеринки
17

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Фотограф Ингвар Кенне показал, что происходит на холостяцких баллах в Австралии
Фото: ingvarkenne.com
Фотограф Ингвар Кенне показал, что происходит на холостяцких баллах в Австралии
Фотограф Ингвар Кенне показал, что происходит на холостяцких баллах в Австралии
Фотограф Ингвар Кенне показал, что происходит на холостяцких баллах в Австралии
Фотограф Ингвар Кенне показал, что происходит на холостяцких баллах в Австралии

Фотограф из Швеции Ингвар Кенне показал, что происходит на бешеных холостяцких баллах в Австралии. За 3 года он побывал на 10 таких вечеринках.

Больше всего они популярны среди местной сельской молодежи. Цель вечеринок заключалась в том, чтобы объединить людей и помочь хлостякам найти пару. Однако спустя годы баллы превратились в огромную пьянку, а поиск партнеров отошел на второй план, пишет birdinflight.com.

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Цена билета на мероприятие стартует с 80 австралийских долларов. В стоимость входит безлимитный алкоголь и ужин. Кроме того, часть денег организаторы жертвуют на благотворительность. Гуляния продолжаются до утра, уставшие спят в палатках или домах на колесах.

В начале марта тысячи студентов со всей страны съезжаются во Флориду, чтобы устраивать вечеринки. Это начало спринг-брейка - весенних каникул в колледжах. А самой традиции свыше 70 лет.

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