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Рейтинг доверия России и к управлению страны оказался самым низким среди мировых держав. Лидером оказалась Германия.

Такие данные опроса опубликовал в понедельник, 27 июля, американский институт общественного мнения Gallup.

Среди опрошенных, а это 135 стран, 44% респондентов ответили, что больше всего доверяют Германии и ее руководству. Это самый высокий показатель, что позволило стране занять первую строчку рейтинга.

Уже третий год Берлин в числе первых данного рейтинга. Ему даже удалось наростить уровень поддержки с 40 до 44%.

Автор: gallup Рейтинг доверия к странам

На втором месте по доверию к лидерам оказались Соединенные Штаты Америки с результатом подержки 33%. Больше всего США поддержали в Европе, меньше - в Азии.

На один процент меньше США получил Китай, оказавшись на третьей позиции.

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Россия по результатам опросов получила уровень доверия в 30%. Такой же результат у страны и ее лидеров был в прошлом опросе. Среди мировых держав Россия не вошла в тройку лидеров, оказавшись на последней - четвертой строке.

В феврале 2020 года российские СМИ обнародовали данные соцопроса, согласно которому президенту Владимиру Путину доверяют лишь чуть более трети россиян (35%).

России прогнозируют усиление санкций, если она не поменяет свое поведение на мировой арене. В частности, РФ могут отключить от международной платежной системы SWIFT.