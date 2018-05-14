Путинский олигарх Усманов упал в рейтинге самых богатых людей Великобритании

Олигарх Алишер Усманов резко обеднел

Российский олигарх Алишер Усманов, приближенный к российскому руководству, за год потерял три строчки в рейтинге самых богатых людей Великобритании, где он проживает.

В этом году он занял в списке богачей восьмой место, сообщает The Sunday Times.

Так, за год состояние Усманова сократилось на 1,235 млрд фунтов стерлингов (около $1,67 млрд) и составило около 10,556 млрд фунтов ($14,29 млрд).

При этом год назад олигарх был на пятом месте среди самых богатых британцев.

Аналитики издания "отправили" бизнесмена Романа Абрамовича на 13 место в рейтинге с состоянием 9,33 млрд фунтов ($12,5 млрд).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дерипаску спасает от санкций США бывший помощник Трампа

Возглавил рейтинг британских богачей глава нефтехимической компании Ineos Джим Рэтклифф, активы которого оцениваются в 21 млрд фунтов. На втором месте бизнесмены индийского происхождения Шри и Гопи Хиндуя (£20,6 млрд). Тройку замыкает американский предприниматель Леонард Блаватник (£ 15,2 млрд).

6 апреля в связи с агрессией РФ в Украине США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний.