Путина выгнали из еще одной организации

Путин был изгнан из Международной федерации дзюдо. Фото: pixabay.com

Международная федерация дзюдо 27 февраля объявила о приостановлении почетных полномочий, которые у этой организации были у президента России Владимира Путина.

"Учитывая продолжающийся в Украине военный конфликт, Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса господина Владимира Путина как почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", – говорится на сайте организации.

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Владимир Путин активно занимался дзюдо в детстве и молодости. Поддерживал форму в зрелом возрасте. Не раз участвовал в показательных состязаниях. С 24 февраля в Украине идет война. Россия продолжает наступать. Продолжаются боевые действия. За это время РФ уже потеряла многие международные соревнования. В частности, руководящий орган европейского футбола УЕФА объявил о переносе финала своего главного клубного турнира, Лиги чемпионов, из Санкт-Петербурга. Также отменили этап автогонок "Формула-1", которые должно принимать Сочи.