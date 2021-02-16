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вторник, 16 февраля 2021 17:17

Путина били в пах, а Трампа поджарили на вертеле: как прошел парад в Германии
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В Германии прошел парад с кукольными платформами.
Фото: obozrevatel
В Германии прошел парад с кукольными платформами.
В Германии прошел парад с кукольными платформами.

В Германии прошел парад с кукольными фигурами президента России Владимира Путина и 45-го главы США Дональда Трампа.

В Дюссельдорфе провезли по улицам платформы с кукольными мировыми политиками и важными событиями года, пишет WKBN.

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На одной из платформ показали Путина в белой форме для каратэ и российского оппозиционера Алексея Навального, который бьет президента РФ в пах.

Фигурку Трампа поджарили на вертеле. На платформе красовалась надпись: "Вернем Америке былое величие".

На параде также была платформа с пандемией коронавируса и климатической ситуацией на планете.

В Венеции, Италия, 6 февраля официально стартовал ежегодный карнавал, который в условиях пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате и без туристов.

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