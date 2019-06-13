Путин забыл: целый город России просит убежища в Канаде

YouTube Российский Кузбасс: город Киселевск просит убежища в Канаде

Жители российского города Кисилевск Кемеровской области просят убежища в Канаде.

С этим просьба обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Россияне пожаловались на неблагоприятную экологическую обстановку, в связи с чем возрастает риск онкологических заболеваний.

"Добыча угля открытым способом привела к экологической катастрофе этой зимой, когда весь мир говорил о черный снег. Жители Киселевска не раз отправляли обращения президенту Владимиру Путину с мольбами о спасении, но ни разу никто не получил никакого ответа", - пожаловались жители Кузбасса.

Соответствующее видео в Twitter опубликовал журналист Денис Казанский.

Росийский Кузбасс, где расположен город Киселевск, есть практически аналогом украинского Донбасса.

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Он добавил, что пока в ЛНР и ДНР люди стоят в очереди, чтобы получить российский паспорт, сами россияне бегут из страны.

"Это видео надо в ДНР и ЛНР крутить, где люди сегодня стоят в очереди за российскими паспортами. Пусть видят, как выглядит реальная жизнь в РФ", - добавил Казанский.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев, отвечая на обращение, пообещал помочь горожанам.

"Город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически стоит на угольных разрезах. Эту проблему сложно решить быстро. Надо встретиться с жителями города, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Основная задача — помочь жителям Киселевска", — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В российском городе Новокузнецк и соседних городах выпал черный снег. Местные жители выкладывают фото и видео необычного явления в соцсетях Горожане говорят, что цвет осадков свидетельствует об экологических проблемах. Предполагают, что снег почернел после выбросов на 2-х местных фабриках, где обогащают уголь.