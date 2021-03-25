Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Ельцин приветствует Путина с победой на следующий день после выборов 2000 года / Wikipedia

26 марта 2000-го, набрав 53,4% голосов, Владимир Путин стал вторым президентом России после развала СССР.

Весной 1998 года президент Борис Ельцин отправил в отставку премьера Виктора Черномырдина, заменив его Сергеем Кириенко. Несколько месяцев спустя, после экономического кризиса в августе 1998 года, когда правительство объявило дефолт по долгам и обесценил рубль, Кириенко заменил Евгений Примаков. В мае 1999-го Примакова сменил Сергей Степашин. В августе 1999-го Владимир Путин был назначен премьером, став 5-м главой правительства менее чем за два года.

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Ожидалось, что недолго продержится в этой роли, ведь был в России неизвестный и непопулярный через связи с Ельциным и ФСБ. В конце лета, в начале осени 1999-го волна взрывов в жилых домах произошло по всей России и унесла более 300 жизней. Вину за взрывы положили на чеченцев, что дало Путину возможность показать себя как сильного и агрессивного лидера, способного противостоять чеченской угрозе.

Ельцин в то время стал очень непопулярным. В середине 1999-го Евгений Примаков и мэр Москвы Юрий Лужков считались фаворитами на президентских выборах. Оба критиковали Ельцина, и он боялся, что могут наказать его самого и "семью" за коррупцию, если придут к власти. Поэтому Ельцин поставил на Путина под гарантии личной безопасности.

После терактов популярность Путина возросла до 79%. Накануне нового 2000 года Ельцин объявил, что уходит в отставку, потому что "Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, новыми лицами, новыми людьми - умными, сильными и энергичными, а мы, те, кто был у власти много лет, должны уйти". По конституции, Путин стал и.о. президента.

Выборы состоятся 26 марта 2000-го. Досрочные выборы снизили вероятность, что общественные настроения вернутся против новой войны в Чечне, с риторикой о которой вел кампанию Путин. Он победил в первом туре, набрав 53,4% голосов. На втором месте был коммунист Геннадий Зюганов с 29,5% голосов.