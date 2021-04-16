Путин встретится с Лукашенко из-за "определенных проблем"

Путин и Лукашенко встретятся в Москве. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин и самопровозглашённый глава Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу 22 апреля в Москве.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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"Это продолжение двусторонних отношений, продолжение развития сотрудничества в огромном количестве областей", - прокомментировал он.

Лукашенко хочет обсудить с Путиным "определенные проблемы".

Украина и Россия скоро разорвут все возможные связи. У Владимира Путина якобы жалеют об этом.