Путин ужесточил наказание за неповиновение силовикам на акциях протеста в поддержку Навального

Путин увеличил штрафы за неповиновение силовикам. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает штрафы за неповиновение силовикам во время акций протеста, а также за нарушение порядка их проведения.

Соответствующий документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, пишет РБК.

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Максимальным наказанием за неповиновение силовикам было заключение на 15 суток или штраф 500 - 1 тыс. руб. - 190-380 грн. Подписанный Путиным закон повысил штрафы за неповиновение до 2-4 тыс. руб. - 760 – 1,5 тыс. грн. Повторное нарушение и невыполнение требований полиции обойдется арестом на 30 суток или штрафом в размере 10-20 тыс. руб. - 3,8-7,6 тыс. грн. Также могут назначить общественные работы от 40 до 120 ч.

Для должностных лиц штрафы выше: 20-40 тыс. руб. - 7,6-15,1 тыс. грн. Для юридических лиц - 70-200 тыс. руб. - 26,5-75 тыс. грн.

После анонсирования акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального начали распространяться слухи о том, что лидеры террористической организации "Хаят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для совершения массовых преступлений.