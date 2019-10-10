Путин уволил Глазьева, который курировал "русскую весну" в 2014-м

Глазьев был советником Путина. Фото: gdb.rferl.org

Российский президент Владимир Путин уволил советника Сергея Глазьева 7 октября.

Он антиукраинской пропагандист и один из ключевых фигур, стоящих за гибридной агрессией Россией против Украины, сообщает news.liga.net.

Освободили его не совсем. Глазьева перевели на должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии России.

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Глазьев на посту при Путине академик-экономист Российской академии наук с 2012-го. При премьере Виктора Черномырдина в 1990-х Глазьев был министром внешнеэкономических связей РФ. Позже вместе с соратниками создал националистическую партию "Родина". Глазьев - один из тех, кто готовил захват украинского Крыма в 2014-м. Организовал "русскую весну", курировал создание "Новороссии" и экономику оккупированных районов Донбасса. В июне 2014-го Глазьев обещал ОРДЛО "повышение уровня жизни до европейского".