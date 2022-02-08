Путин угрожает ядерным оружием

Путин восьмой год ведет агрессию против Украины. Фото: Getty Images

Военный потенциал НАТО и России не сравним, но РФ имеет ядерное оружие.

Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России не сравним", - сказал.

Путин заявил, что РФ - "одно из ведущих ядерных государств, а по некоторым компонентам современности многих даже опережает".

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"Победителей не будет. Вы окажетесь вовлеченными в этот конфликт против своей воли", - сказал Макрону.

На прошлой неделе президент страны-агрессора заявлял, что в случае вступления Украины в НАТО "бандеровцы будут освобождать Крым силой". Сегодня Макрон посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.