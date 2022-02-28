Путин угрожает применением ядерного оружия – что пишет о нас мировая пресса

Владимир Путин начал угрожать миру ядерной войной из-за провала блицкрига в Украине, военной помощи Запада и жестких санкций против Москвы. Итальянская la Repubblica пишет, что глава российского МИД Сергей Лавров может уйти с поста. А британская The Times, что в Киев отправили около 400 боевиков "Группы Вагнера", чтобы убить президента Владимира Зеленского и руководство страны. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.

"Пока Украина сопротивляется, Путин вызывает ядерный призрак", Time, США

В воскресенье, 27 февраля, Путин публично приказав российским ядерным силам перейти в состояние повышенной боеготовности. Столкнувшись с неожиданным сопротивлением украинцев и глобальным осуждением неспровоцированного нападения, он привел армию в "повышенную боеготовность" в ответ на то, что назвал "агрессивными заявлениями" со стороны США и их европейских союзников.

Автор: Time Обложка журнала Time «Возвращение истории»

Объявление было сделано в первую очередь для галочки, поскольку предшествовало ожидаемым переговорам между российскими и украинскими официальными лицами. Правительство США и независимые аналитики заявили, что это не привело к немедленному изменению статуса российского стратегического ядерного арсенала. Но бряцание ядерным оружием напомнило миру, что любой кризис, независимо от того, насколько он велик, чреват катастрофическими последствиями, когда в него вовлечены страны, вооруженные термоядерными арсеналами.

Администрация Джо Байдена должна определить, как избежать эскалации с Россией, сохраняя сдерживание и давление на Кремль в координации с союзниками по НАТО.

Приказ Путина о ядерных силах поступил менее чем через сутки после объявления о самых жестких санкциях против РФ

США и остальная часть НАТО не участвовали в боях в Украине, но в последние дни увеличили военную помощь стране, поскольку она сталкивается с ежедневным натиском русских с воздуха, суши и моря. Белый дом и ЕС также ввели обширный пакет экономических санкций, направленных против российских финансовых учреждений, крупных предприятий и отдельных лиц в путинской иерархии власти. Приказ Путина о ядерных силах поступил менее чем через 24 часа после объявления о самых жестких санкциях.

"Мы считаем, что для него это не только ненужный шаг, но и шаг к эскалации. В этом нет необходимости, потому что России никогда не угрожали ни Запад, ни НАТО. Это эскалация, потому что потенциально вводятся в действие силы, которые могут, в случае просчета, сделать ситуацию намного опаснее", - сказал высокий представитель министерства обороны США.

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С тактической точки зрения остается неясным, какие изменения, если такие будут, Путин внес своим приказом. Разведке США еще предстоит увидеть какие-либо оперативные изменения в том, как устроена российская ядерная триада, состоящая из бомбардировщиков, подводных лодок и ракет.

Аналитик Центра исследований в области нераспространения ядерного оружия Джеффри Льюис сказал, что многие российские ядерные силы уже находятся в состоянии ежедневной боеготовности, так что это может быть способом Путина включить определенные системы управления и контроля, повысить боеготовность войск, а может быть и для галочки.

"То, что он объявил об этом, наводит меня на мысль, что это просто большой павлин распушил перья", - говорит Льюис.

Ядерный шантаж - акт отчаяния человека, у которого закончились карты для игры

Директор Международной кризисной группы по Европе и Центральной Азии Ольга Оликер сказала, что существует много причин, по которым Путин мог сделать ядерное заявление. К ним относятся его желание отговорить западные державы от дальнейшей поддержки Украины или его потребность в рычагах воздействия на предстоящие переговоры о прекращении огня с Украиной. В любом случае, это выглядит как акт отчаяния человека, у которого закончились карты для игры.

"Всего этого не было бы, если бы военная операция шла лучше для России", - сказал Оликер.

Автор: Getty Images Пустые улицы Киева во время строгого комендантского часа

По словам высокого представителя министерства обороны США, наступление России на Украине идет медленнее, чем предполагала американская разведка, поскольку у военных возникают проблемы с логистикой, а украинские силы оказывают им жесткое сопротивление. Ни один крупный украинский город не пал под натиском Москвы. Воздушное пространство Украины остается спорным, несмотря на прогнозы, что российские истребители быстро возьмут контроль над небом.

Пентагон заявил, что российские военные прибегли к тактике осады Чернигова. После запуска более 320 ракет по Украине, большинство из которых малой дальности, россияне теперь также запускают неуправляемые ракеты. Это приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения.

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В другом месте российские ракеты попали в место захоронения радиоактивных отходов под Киевом. Накануне на полигоне ядерных отходов под Харьковом был поврежден электрический трансформатор. По данным "Международного агентства по атомной энергетике", признаков радиоактивного выброса пока нет.

"Эти два инцидента подчеркивают очень реальный риск, что объекты с радиоактивными материалами потеряют герметичность и будут потенциально серьезные последствия для здоровья человека и окружающей среды", - заявил гендиректор МАГАТЕ Рафаэль Гросси.

Автор: Getty Images Подозреваемые российские диверсанты под вооруженной охраной в Киеве

Ни одна страна не взорвала ядерное оружие с тех пор, как США сбросили атомные бомбы в 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки. После безудержной гонки вооружений времен холодной войны арсеналы России и США в настоящее время ограничены 1550 развернутыми ядерными боеголовками в соответствии с двусторонним договором. Обе страны, однако, имеют сотни меньшего тактического оружия, предназначенного для ограниченного использования на поле боя.

В воскресенье Пентагон отказался комментировать, изменился ли статус боевой готовности ядерных сил США из-за заявления Путина. США поддерживают обширную разведывательную сеть за воздушным пространством РФ, чтобы выявлять любые признаки, что российские стратегические элементы изменили позицию на земле. Если начнут вооружать бомбардировщики или готовые ракеты изменят расположения, созвездие спутников, скорее всего, зафиксирует это.

Путин ведет грабеж Украины с угрозой применения ядерного оружия

"Если грабите магазин с пистолетом, вам предъявят обвинение в вооруженном ограблении. То, что сделал Путин - грабеж с угрозой применения ядерного оружия", - сказал он.

"Время Лаврова закончилось. В Кремле пора ястребов", la Repubblica, Италия

Во времена СССР криминалистов уважали так же, как вирусологов в эпоху Covid-19. Они интерпретировали колебания советской власти, пытаясь предсказать их влияние на баланс холодной войны. Сегодня во время войны в Украине московские политологи усматривают еще один тревожный признак - закат Сергея Лаврова. Самый долгоживущий министр иностранных дел РФ и всей планеты может считаться "голубем" путинского двора, а министр обороны Сергей Шойгу - "ястребом". Первый олицетворяет дипломатию, второй - силу.

Причем настолько, что в Москве ходит шутка: "Тем, кто не хочет слушать Лаврова, придется воевать с Шойгу". Именно это происходит сейчас. В минувший понедельник после выступления, в котором новый царь отрицал существование Украины, рядом с ним появился министр обороны. Дверь для переговоров закрылась, и слово перешло к оружию.

Лавров - заядлый курильщик и сильно пьющий

Формально Лавров до сих пор находится на посту и два дня назад произнес резкие слова в адрес Киева. Он пришел в дипломатию в 1972 году и возглавляет министерство с 2004 года. До сих пор имел полную гармонию с Путиным.

Лавров по отцу армянин, но выбрал русскую фамилию матери и сводит на нет связь с "иностранным" родителем. Заядлый курильщик - публично оспаривает запрет на курение в здании ООН. Сильно пьющий – водке предпочитает вино и скотч. Считается мастером ведения переговоров. Он сам перечислял основные качества дипломата - эрудиция, хорошее знание истории, понимание психологии собеседников, но прежде всего "преданность родине".

Автор: Getty Images Сергей Лавров считается голубом в российской политике, а министр обороны Шойгу - ястребом

"В российской внешней политике патриотизм – это противопоставление Западу. Как и в случае с советскими элитами, национализм также является инструментом внутренней политики. Он компенсирует отсутствие демократической легитимности", - говорит посол США в ООН Джон Негропонте.

Лавров никогда не был близок с "царем". Он не силовик, обученный в рядах КГБ. Не старый друг из Санкт-Петербурга. Но на протяжении 18 лет переводит претензии Кремля на язык дипломатии.

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Вторжение в Украину далеко от мышления Лаврова. Он, в отличие от других придворных Путина, десять лет жил в Нью-Йорке и знает, как опасно бросать вызов всему миру. Поэтому его мгновенное исчезновение с кремлевской сцены может быть не просто уловкой, а окончанием сезона диалогов. Ходят слухи, что его кресло может перейти к Анатолию Антонову - еще одному давнему послу, ныне работающему в Вашингтоне, но ранее занимавшему второе место в МИД РФ, и в обороне, рядом с Шойгу. Сила и дипломатия станут одним целым.

"Российским наемникам приказали убить президента Украины", The Times, Великобритания

Более 400 российских наемников действуют в Киеве по приказу Кремля, чтобы убить президента Зеленского и членов его правительства, а также подготовить почву для взятия украинской власти под контроль Москвы.

ЧВК "Вагнера", управляемая одним из ближайших союзников Путина, пять недель назад прислала наемников из Африки с миссией убить Зеленского и руководство Украины за солидное вознаграждение.

Автор: Getty Images Подозреваемый российский диверсант под вооруженной охраной в Киеве

Информация об их миссии достигла украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов в Киеве объявили 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов, предупредив мирных жителей, что они будут рассматриваться как диверсанты и рискуют быть "ликвидированными", если выйдут на улицу. Утром в понедельник часть ДРГ уничтожили, а строгий комендантский час отменили.

В прошлом обзоре прессы Gazeta.ua писала, что после того, как украинцы отбили первые атаки россиян и блицкриг не удался, Путин начал пугать Украину и мир ядерным оружиям. Зеленский согласился на переговоры с Россией на украинско-белорусской границе. А также о психтравмах Путина.





