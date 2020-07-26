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воскресенье, 26 июля 2020 20:49

Путин угрожает миру гиперзвуковыми ракетами

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Путин угрожает миру гиперзвуковыми ракетами
Путин рассказал о новых ракетах. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин во время парада в честь дня Военно-морских сил России анонсировал появление гиперзвуковой оружия для российских военных.

Сказал, что она не будет иметь аналогов в мире, передает "Интерфакс".

"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, гиперзвуковых ударных комплексов, не имеющих аналогов в мире, беспилотных подводных аппаратов, за счет эффективных средств обороны", - сказал Путин.

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Он говорил о новой гиперзвуковой ракете "Циркон", испытания которой успешно завершаются.

Российский мотоклуб "Ночные волки" заявил о планах показать на байк-шоу в аннексированном Севастополе технику Минобороны России. Об этом пишут Крим.Реалии со ссылкой на слова руководителя мотоклуба Александр Залдостанова во время пресс-конференции в Симферополе.

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