Путин требовал доказательства отравления Навального. Их опубликовала клиника Charitе

Клиника "Шарите" опубликовала отчет о ходе отравления Навального. Фото: Reuters

Немецкая клиника "Шарите", в которой лечили российского оппозиционера Алексея Навального от отравления "Новичком", опубликовала в медицинском журнале The Lancet отчет о ходе болезни политика.

Об этом сообщили на сайте больницы. Детали Навальный опубликовал на своем сайте.

Статья под названный "Отравление нервным агентом "Новичком" подписали 14 профессоров медицины.

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По словам врачей, все симптомы соответствовали действиям боевого ядовитого вещества.

"Фактически, установить причастность агента "Новичок" и продуктов его биотрансформации в этом случае смогли только через несколько дней после установления диагноза отравления ингибитором холинэстеразы, и это не повлияло на терапевтические решения", - пишут медики.

Отравление "Новичком" установили только с помощью специального лабораторного теста - на активность ВСНЕ.

Навальный заявил, что этот отчет именно то доказательство отравления, которое постоянно просил президент РФ Владимир Путин.

Министерство иностранных дел России возмутили санкции ЕС из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Также добавили, что по этому делу не было предъявлено никаких доказательств. По мнению представителей МИД, решение о санкциях приняли в "атмосфере спешки и скрытности".