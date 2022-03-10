"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный

Президент России Владимир Путин уже проиграл войну. И с каждым днем все больше вредит не только Украине, но и России. Украинцы удивили храбростью не только Путина, но также ЕС, НАТО и США. Запад должен закрыть небо над Украиной и не бояться ядерного шантажа России, а Москву следует разоружить и заставить заплатить репарации, а ее руководство судить в Международном трибунале. Об этом рассказал капитан первого ранга в отставке армии США Гарри Табах.

Автор: Фото со страницы Гарри Табаха в Facebook Американский капитан Гарри Табах считает, что никто в мире, ни россияне, ни Запад не ожидали, что украинцы будут так отчаянно и грамотно отбиваться

Вы говорили перед войной, что Путин скорее не нападает на Украину, но из-за скопления российских войск пытается украинцев и Запад напугать, чтобы мы сдались перед шантажом. Что же его побудило пойти на полномасштабное вторжение?

Его подтолкнул "зеленый свет" от Запада. В первую очередь, от США, от администрации президента Джо Байдена, заранее заявившего, что не будет военной помощи Украине. Что бы ни случилось, ответ будет только санкциями и дипломатический. В предыдущей истории Штатов этого не было. Ранее США придерживались позиции, что до конца открыты все варианты ответа. В частности, военные, в случае необходимости. Америка так действовала 150 лет, а здесь Путину дали неформальное разрешение на преступление: "Не важно, что будешь делать, будешь ли раздирать Украину, вмешиваться не будем". Даже не исключили РФ из Совбеза ООН, учитывая сопротивление Китая. СССР за подобные действия выгнали из "Лиги наций" из-за нападения Сталина на Финляндию в 1939 году. Поэтому Путин решил, что легко справиться с этим клоуном-еврейчиком Владимиром Зеленским, который должен был, по его мнению, сразу убежать, оставить страну без руководства, а трусливые украинцы должны были ему сдаться. Главу Кремля убедили приближенные подхалимы, что русскоязычные города востока и юга Украину будут встречать российскую армию с цветами, а встретили ожесточенным сопротивлением. Кроме того, слишком долго Запад медлил, не давал оружие Украине. Ехали западные политики к Путину на всякие встречи, бессознательно подыгрывая ему. Даже сейчас говорят, что надо договариваться, несмотря на то, что он натворил.

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Как считаете, Путин уже понял, что просчитался относительно Украины и украинцев, или до него до сих пор не доносят правдивую информацию?

Психическая болезнь не позволяет Путину понять, что он уже проиграл, и все больше вредит России

Думаю, ему полностью не докладывают всю информацию о ходе войны. Кроме того, его психическая болезнь не позволяет понять, что он уже проиграл, и все больше вредит России. Путин стал российским камикадзе для Китая, он уничтожает свою страну в пользу Пекина.

Чтобы Китай мог дешево покупать российскую нефть и другие ресурсы?

Путин – инструмент китайского лидера Си Цзиньпина, камикадзе, чтобы потопить американский авианосец

В частности да, но также чтобы Китай стал первой страной в мире, чтобы мог диктовать всем, как жить, и заместить на этой позиции США. Путин – инструмент китайского лидера Си Цзиньпина. Камикадзе, который должен потопить американский авианосец.

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Прошло 15 дней войны. Как оцениваете ситуацию на разных фронтах Украины?

Она очень тяжелая. Украинцы борются изо всех сил и молодцы. Сражаются отчаянно и командование замечательное, но вам не помогают, не хотят закрыть небо. У россиян остается военное превосходство. Они ежедневно бомбят ваши города, больницы, школы. В ответ на это Запад молчит, боится. Если НАТО боится втягивания Польши или США в войну, Путин может начать Третью мировую войну и без этого. Но чего-то не начинает. Хотя Турция дает Украине боевые беспилотники Bayraktar, уничтожающие российские танки и другую технику. Не начинает, несмотря на то, что западные страны дали украинцам переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и Javelin. А если боевые самолеты МиГ-29 дадут, то разгневается и начнет ядерную войну. Нонсенс. Не только Россия, но и Запад тоже не рассчитывал, что Украина так долго продержится и будет просить закрыть небо. Они не готовы. Никто не был готов, что ваш президент окажется настоящим лидером воюющей страны. На Западе пытаются вернуть стрелки часов назад, восстановить статус-кво, и не очень важно за чей счет. Только мир изменился в корне. В прошлое не вернешься. Тем более, украинцы не согласятся на то, чтобы за их счет. Тем временем Украина несет ужасные потери, истекает кровью. Этим потерям можно было бы помешать, если бы НАТО закрыло украинское небо. Тогда россияне не смогли бы ракетами и самолетами бомбить украинские города, убивать столько гражданских, все разрушать.

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Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat сказал, что Путин готов использовать тактическое ядерное оружие против Польши в случае помощи Украине.

Да, действительно может это сделать. И что? А если он таки сбросит на Эстонию или Латвию? Дальше будем разрешать ему это делать? Если он дальше нападет еще на какую-нибудь страну восточного фланга НАТО, то США дальше не будет отвечать, чтобы не было ядерной войны? Он использует тактическое ядерное оружие для шантажа. На это нельзя соглашаться. Мы так поддаемся шантажу безумного агрессора. Считаем, что можем так его остановить, а на самом деле только подпитываем желание идти дальше. Уступками не остановим. Он ими не насытится. Все время будет хотеть большего.

Захват россиянами атомных электростанций, бомбардировки роддомов, расстрелы гуманитарных конвоев – части российской военной стратегии?

Отчасти да, а отчасти неподготовленность. Например, когда попали в Киеве в мемориал Бабьего яра, не думаю, что сделали специально. Стреляли криво. Массовый непрофессионализм. Путин может использовать химическое оружие. Все, чтобы напугать украинцев, чтобы вы сдались. Он показывает, что готов на все, если позволяет стрелять из танка по реакторам Запорожской АЭС. Показывает, что готов шантажировать.

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Как за две недели выглядят военные успехи россиян и украинцев в войне?

У России в этой войне не может быть успехов. Даже если захватит всю территорию Украины, чего не смогут. Что дальше? Могут только устроить катастрофу. В том числе на захваченной ЧАЭС. Украинские успехи есть. В некоторых местах ваши войска контратакуют и прекрасно обороняются. Но сил разгромить россиян не хватает. Если, в целом, оценивать, то никто в мире не ожидал, что украинцы будут так обороняться, а россияне понесут такие потери. Украинцы сражаются смело и грамотно, но россияне берут количеством. Как сказал Сталин "количество – само по себе качество".

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Какое сейчас наиболее вероятное военное развитие событий?

Не знаю. Может быть много сценариев. Многое зависит от переговоров. Если Запад так и не вмешается в войну, то разумнее всего для Зеленского будет признать Крым российским, или некую независимость так называемых Л/ДНР, отказ от вступления в НАТО. Украина и так пока не вступит в Альянс. Ее не собираюсь туда брать. Германия никогда за это не проголосует. Ваши руководители могут подписать эти бумажки и ждать, когда этот подонок сдохнет. Чтобы Путин одержал свою победу и перестал убивать сотни украинцев, стирать с лица Земли ваши города. А когда этот мерзавец сдохнет, скажете, что подписали бумажки под давлением, что будет полной правдой, и признаете их нелегитимными.

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Христо Грозев говорит, что через неделю Россия может "заморозить" боевые действия, потому что позиция России ослабевает, и они это понимают.

Это Россия собирается, но Украина, может, и нет. Не знаем, готовы ли украинцы "замораживать", и каким образом, пока оккупированы большие части вашей территории.

Какие последствия могут быть для России за эти гуманитарные и военные преступления?

Надеюсь, Россия попадет под Международный трибунал. Что руководителей и военных командиров будут судить за преступления против человечности.

Москва должна отвечать за преступления как Германия после Второй мировой войны. Должна быть разоружена, ядерное оружие уничтожено и заплатить репарации Украине

Москва обязана отвечать за преступления как Германия и Япония после Второй мировой войны. Должна быть разоружена, ее ядерное оружие уничтожено, а Россия заплатить репарации Украине.