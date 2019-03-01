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пятница, 01 марта 2019 08:25

Путин скрывает убийство Немцова: в США инициировали санкции

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Путин скрывает убийство Немцова: в США инициировали санкции
Бориса Немцова убили 4 года назад в центре Москвы. Фото: polit.ru

В Конгресс США внесли резолюцию о введении санкций за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Инициаторами выступили председатель комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол, говорится в пресс-релизе документа.

Они убеждены, что Москва скрывает подробности убийства оппозиционера. В связи с этим конгрессмены призвали Белый дом провести международное расследование убийства Немцова и установить санкции против всех причастных.

"На четвертую годовщину убийства члены [Конгресса] осудили Владимира Путина за организацию сокрытия убийства и призвали к проведению международного расследования с целью привлечения виновных к ответственности", - говорится в пресс-релизе.

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Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Его застрелили в спину. Киллер сделал не менее 7 выстрелов.

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Дата
01
марта

Предсказания ученого будут сбыватся еще пять лет

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