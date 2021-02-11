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четверг, 11 февраля 2021 17:10

Путин сказал, сделает прививки российской вакциной

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Путин сказал, сделает прививки российской вакциной
"На камеру" Путин делать прививки не будет. Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не сделал прививку российской вакциной Sputnik V.

У него есть свой личный план вакцинации, заявил Путин во время встречи с представителями СМИ, передает "Коммерсант".

В плане российского президента является прививка от гриппа и пневмококка, а перед прививкой от коронавируса он должен посоветоваться со своим врачом.

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Путин пообещал вакцинироваться в конце лета или в начале осени, когда у него начнется "активный период" с большим количеством поездок.

Кроме этого, он отметил, что "на камеру" делать прививки не будет.

Президент России Владимир Путин отказался делать прививки вакциной Sputnik V. Он объяснил это тем, что не хочет вакцинироваться несертифицированным препаратом.

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11
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