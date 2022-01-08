Путин с Токаевым собирают заседание

Президент Казахстана инициировал саммит ОДКБ. Фото: unn

В ближайшее время состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции.

Об этом договорились в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщается на сайте Кремля.

"Была выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым предложения по проведению в ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующая глава ОДКБ займется организацией этого мероприятия", - сказано в сообщении.

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Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что власти не будут вести переговоры с демонстрантами с оружием. Он утверждает, что на Алматы было не менее шести волн атак. Участников было 20 тысяч.