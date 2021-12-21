Путин с Макроном поговорили по телефону об Украине

Встреча Путина и президента Макрона / kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Кремля Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Украине.

Москва, обеспокоившая Запад наращиванием войск у границ Украины, на прошлой неделе обнародовала список предложений по безопасности, которые она хочет обсудить, включая обещания, что НАТО откажется от какой-либо военной деятельности в Восточной Европе и Украине. Об этом Путин говорил с Макроном, пишет издание National Post со ссылкой на Reuters и пресс-службу Кремля.

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Путин во время разговора с Макроном заявил, что от шагов Украины по реализации Минских соглашений зависит возможность проведения нового саммита в "нормандском формате".

Перед этим Путин пригрозил Западу военной техникой. Сказал он об этом, выступая в министерстве обороны России.