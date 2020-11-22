Путин рассказал, когда признает результаты выборов в США

Путин сказал, что будет работать "с любым человеком, которому будет выражено доверие американского народа". Фото: pixabay

На определение победителя выборов президента США путем "политического обычая" ожидает Россия.

Он заключается в признании поражения одного из кандидатов или подведении итогов легитимным способом, заявил Владимир Путин в эфире одного из российских государственных телеканалов.

Он утверждает, что отношения между Россией и США "испорченные" и хуже уже не будут, а Кремль не спешит приветствовать Джо Байдена по чисто формальным причинам.

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"Помните, все приветствовали Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп. Мы с уважением относимся ко всем - и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность, господину Байдену ", - сказал Путин.

Путин сказал, что будет работать "с любым человеком, которому будет выражено доверие американского народа". Но определение этого человека должно произойти или "с помощью политического обычая, когда одна из сторон признает победу другой", или через итоги выборов "легитимным, правовым способом".

"Мы просто ждем окончания этого внутриполитического противостояния", - добавил Путин.

Президент США Дональд Трамп затягивает процесс передачи власти и пытается посеять сомнения в результатах президентских выборов 2020 года, чтобы отомстить демократам за их высказывания о нелегитимности выборов 2016-го и инициировании "российского расследования". Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту.